Стали известны полуфиналисты Суперлиги

Стали известны все участники полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. Последней командой, пробившейся в эту стадию, стали «Химки», одержавшие победу в четвёртом матче с «Куполом-Родники» (89:64, 3-1 в серии). Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Артём Востриков, оформивший дабл-дабл. На его счету 16 очков, 10 подборов и четыре результативные передачи. В составе «Купола-Родники» чаще всего кольцо химчан поражал Егор Сорокин. В его активе 10 очков и пять подборов.

За право выйти в финал подмосковная команда поспорит с «Зенитом-2». В другой полуфинальной паре сыграют «Динамо» из Владивостока и «Темп-СУМЗ» (Ревда).

Отметим, что «Зенит-2» впервые в истории вышел в полуфинал турнира.