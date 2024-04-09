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Владимир Гомельский рассказал, что предопределило победу «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ

Владимир Гомельский рассказал, что предопределило победу «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер

«В этом сезоне команды друг другу просто так без борьбы практически ничего не дарили. И в этот раз, несмотря на то что «Зенит» поочерёдно выиграл первую, вторую, а затем третью четверть, всё равно «Локомотив» затащил «Зенит» в очень сложную концовку. «Зенит» устоял. Концовка была ещё и очень нервная. И как раз нервы с моей точки зрения и предопределили победителя», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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