Владимир Гомельский рассказал, что предопределило победу «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

«В этом сезоне команды друг другу просто так без борьбы практически ничего не дарили. И в этот раз, несмотря на то что «Зенит» поочерёдно выиграл первую, вторую, а затем третью четверть, всё равно «Локомотив» затащил «Зенит» в очень сложную концовку. «Зенит» устоял. Концовка была ещё и очень нервная. И как раз нервы с моей точки зрения и предопределили победителя», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.