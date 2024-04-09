Суд вынес решение по Джа Моранту, ударившему подростка в 2022 году

Судья штата Теннесси Кэрол Чамни постановил, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант действовал в рамках самообороны, когда ударил кулаком подростка в июле 2022 года. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на полученные в своё распоряжение судебные материалы.

Инцидент произошёл в 2022 году. Морант ударил Джошуа Холлоуэя, которому тогда было 17 лет. По словам Джа, он применил насилие, чтобы защитить себя. Как рассказал разыгрывающий «Мемфиса», Холлоуэй во время баскетбольного матча бросил ему мяч в лицо, а затем направился в его сторону.

Судья отметил, что Морант пользуется «презумпцией гражданского иммунитета» штата Теннесси, добавив, что команда юристов другой стороны должна доказать, что игрок НБА превысил пределы допустимой самообороны.

«Мы разочарованы и продолжим предпринимать шаги, необходимые для защиты Джошуа», — заявила Ребекка Адельман, адвокат Холлоуэя.