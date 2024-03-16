«Ты просто позор». Джа Морант стал объектом насмешек не только в НБА, но и в WWE

Казалось бы, как баскетбол и реслинг могут быть связаны? Правильно, совершенно никак. Однако легенда реслинга и один из самых узнаваемых актёров в мире Дуэйн «Скала» Джонсон во время WWE Smackdown в Grind City нелицеприятно высказался в адрес одного парня, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации и любит размахивать пушками.

Естественно, Скала обратился к Джа Моранту. Самому отчаянному гангстеру в НБА последних лет. 24-летний баскетболист дважды был отстранён лигой от участия в матчах, потому что сперва засветился с оружием в руках в одном из ночных клубов, а уже затем вновь появился с пистолетом на онлайн-трансляции своего друга. На первых порах НБА дисквалифицировала лидера «Мемфис Гриззлиз» на восемь матчей, но уже после второго случая — на 25!

Джа очень ярко вернулся в НБА после столь долгого отсутствия на паркете в официальных матчах. При этом «Мемфис» выдал хорошую серию из побед и наконец-то начал подниматься со дна Западной конференции. Однако травма плеча разыгрывающего поставила крест на попытках команды попасть в плей-офф, и при этом Морант выбыл до конца сезона.

Так при чём же тут Скала? При том, что во время своего появления на крупном событии WWE известный рестлер исполнил придуманную песню, в которой пытался задеть Сета Роллинса и Коди Роудса — действующих рестлеров известного промоушена. В своей песенке Скала заявил следующее: «Ты просто позор, сынок. Прямо как Джа Морант, когда размахивает своим пистолетом». Затем практически моментально Джонсон добавил: «Я люблю тебя, Джа», и сразу же рассмеялся.

Видео можно посмотреть на канале The Final в YouTube. Права на видео принадлежат Wrestling Entertainment, LLC.

Реакция Джа не заставила себя долго ждать. Звезда «Гриззлиз» ответил мемом с участием хип-хоп исполнителя 50 Cent, где он обращается к известному боксёру Флойду Мейвезеру-младшему. В самой гифке 50 Cent говорит: «Ради чего он это сказал, чёрт возьми». То есть Морант не понимает, для чего Скала вообще вспомнил о нём и для чего были озвучены эти слова.

Дуэйн «Скала» Джонсон Фото: Кадр из трансляции

Всё потому, что имя Моранта стало уже неким нарицательным. В том плане, что баскетболист пытается строить из себя гангстера, которым на самом деле не является. В свою очередь, он всю жизнь рос в обеспеченной семье. Поэтому над Джа могут издеваться даже звёзды WWE и мирового кино, хоть и потом переводя всё в шутку. 24-летний парень является отличным игроком, принявшим несколько неверных решений в жизни, за которые уже не раз извинился. Надеемся, что у Моранта всё будет хорошо как в жизни, так и в спорте, а это урок нам: думать о последствиях своих действий.