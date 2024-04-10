Паскуаль — о матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»: мы ожидали этого триллера

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу, которую его команда одержала в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и закончилась со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

«Во-первых, желаю «Локо» и тренеру Секуличу всего самого хорошего в остатке сезона. В этой игре любая команда могла победить. Мы лидировали на протяжении большей части матча, но, когда мы завладели 10-очковым преимуществом в третьей четверти, у нас случились три подряд потери. Мы позволили «Локо» вернуться в игру, и в итоге вплоть до самого конца этот матч превратился в триллер, очко за очком. Мы сыграли умно в концовке, плюс эта трёшка от Курича была очень важна для нас. После этого мы смогли отзащищаться и использовали фолы, попадали с линии, кажется, промазали всего один раз. ⟨...⟩ Мы ожидали этого триллера. Просто иногда случается, что команда получает преимущество в шесть-девять очков, но очевидно, что это всё равно очень маленький гандикап», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» дома встретится с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.