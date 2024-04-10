Томас Эртель: у «Зенита» нет лидера

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель высказался о победе команды в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» — 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26). По мнению Эртеля, у «Зенита» сейчас нет лидера, потому что лидерами являются все игроки.

«Мы знали, что это был важный матч для нас, потому что по-прежнему продолжаем бороться за второе место. Начало для нас было очень хорошим, но мы знали, что матч не будет простым, «Локо» дома играет очень мощно. Но мы не совершали много потерь, позволили набрать больше 20 очков только одному игроку — Бэрфорду.

Его остановить не получилось. Кто был лучшим в составе «Зенита»? Многие игроки сегодня неплохо сыграли. У нас нет какого-то одного лидера, особенно на втором этапе. Иногда это Кайл Курич, иногда Трент Фрейзер, иногда я или Винс Хантер.

Думаю, что все игроки сегодня сыграли хорошо, даже те, кто не набрал очков — все помогали нам в обороне. Например, Дублевич травмирован, но Клименко сегодня сыграл отлично и в защите, и в нападении. Так что у нас нет лидера, лидеры — вся команда», — приводит слова Эртеля пресс-служба «Зенита».