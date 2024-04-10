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Лука Дончич в матче НБА за четверть набрал больше очков, чем соперник

Лука Дончич в матче НБА за четверть набрал больше очков, чем соперник
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 69:47 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
3-я четверть
76 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Уильямс, Болден, Ричардс, Макгауэнс, Смит, Дав. Бертанс, Блэк, Покушевски, Тор, Мицич, Манн, Миллер
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Фадж, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Уильямс, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис

За первую четверть разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич отметился 21 набранным очком. Примечательно, что игроки «Шарлотт», вместе взятые, набрали за этот период всего лишь 18 очков. Отметим, что за половину Дончич достиг отметки в 27 баллов.

В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 33,9 очка, 9,8 результативной передачи и 9,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 38,2. На данный момент «Маверикс» занимают пятое место на Западе (48-30).

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