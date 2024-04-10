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Адетокунбо не смог доиграть матч после травмы, полученной в не игровом эпизоде

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 101:89 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Адетокунбо был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,6 подбора и 6,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,1, трёхочковых — 27,4. На данный момент «Бакс» занимают второе место на Востоке (47-31).