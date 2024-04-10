Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо не смог доиграть матч после травмы, полученной в не игровом эпизоде

Адетокунбо не смог доиграть матч после травмы, полученной в не игровом эпизоде
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 101:89 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Беверли - 20, Портис - 15, Лопес - 15, Адетокунбо - 15, Лиллард - 12, Миддлтон - 12, Грин - 6, Бисли - 5, Коннотон - 4, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Краудер
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 14, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хозер - 8, Корнет - 7, Притчард - 6, Тиллман - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Спрингер

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Адетокунбо был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,6 подбора и 6,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,1, трёхочковых — 27,4. На данный момент «Бакс» занимают второе место на Востоке (47-31).

Сейчас читают:
Ожидания высоки, но хуже быть не может. «Милуоки» провалится в плей-офф НБА?
Ожидания высоки, но хуже быть не может. «Милуоки» провалится в плей-офф НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android