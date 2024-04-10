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«Бостон» стал автором уникального достижения в НБА, не исполнив ни одного штрафного

«Бостон» стал автором уникального достижения в НБА, не исполнив ни одного штрафного
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Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 104:91 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Беверли - 20, Портис - 15, Лопес - 15, Адетокунбо - 15, Лиллард - 12, Миддлтон - 12, Грин - 6, Бисли - 5, Коннотон - 4, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Краудер
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 14, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хозер - 8, Корнет - 7, Притчард - 6, Тиллман - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Спрингер

Игроки «Бостона» за всю встречу ни разу не выходили на линию штрафных, став таким образом первым коллективом в истории лиги без единой штрафной попытки за матч. Примечательно, что баскетболисты «Милуоки» исполняли штрафные броски всего два раза.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший, будучи членом стартовой пятёрки, 20 очков (8 из 13 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), 10 подборов и три результативные передачи. Получивший травму Яннис Адетокунбо добавил 15 очков.

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