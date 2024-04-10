«Бостон» стал автором уникального достижения в НБА, не исполнив ни одного штрафного

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 104:91 в пользу домашней команды.

Игроки «Бостона» за всю встречу ни разу не выходили на линию штрафных, став таким образом первым коллективом в истории лиги без единой штрафной попытки за матч. Примечательно, что баскетболисты «Милуоки» исполняли штрафные броски всего два раза.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший, будучи членом стартовой пятёрки, 20 очков (8 из 13 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), 10 подборов и три результативные передачи. Получивший травму Яннис Адетокунбо добавил 15 очков.