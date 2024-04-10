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«Даллас» обеспечил себе место в плей-офф

«Даллас» обеспечил себе место в плей-офф
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Команда «Даллас Маверикс» обеспечила себе место в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата НБА. Напомним, сегодня, 10 апреля, подопечные Джейсона Кидда на выезде оказались сильнее «Шарлотт Хорнетс» (130:104).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 130
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Миллер - 21, Дав. Бертанс - 13, Уильямс - 12, Манн - 11, Ричардс - 8, Мицич - 6, Тор - 5, Покушевски - 4, Макгауэнс - 2, Болден, Смит, Блэк
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Гэффорд - 26, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 10, Джонс - 9, Харди - 3, Проспер - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Уильямс - 2, Вашингтон - 1, Фадж, Пауэлл, Моррис

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич, который провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 25, где 8 из 17 — трёхочковые), 12 подборов, 10 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+22».

Стоит отметить и Дэниела Гэффорда, который записал в свой актив 26 очков и семь подборов. «Даллас» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Достижение Дончича:
Дончич обновил державшийся 40 лет рекорд «Далласа» по набранным очкам за сезон
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