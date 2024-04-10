«Даллас» обеспечил себе место в плей-офф

Команда «Даллас Маверикс» обеспечила себе место в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата НБА. Напомним, сегодня, 10 апреля, подопечные Джейсона Кидда на выезде оказались сильнее «Шарлотт Хорнетс» (130:104).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич, который провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 25, где 8 из 17 — трёхочковые), 12 подборов, 10 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+22».

Стоит отметить и Дэниела Гэффорда, который записал в свой актив 26 очков и семь подборов. «Даллас» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.