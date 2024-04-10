Дончич и Гилджес-Александер стали третьей парой игроков с 50+ матчами с 30+ очками

Звёздные игроки Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер стали третьей парой игроков в истории НБА, которым удалось в течение одного сезона провести 50+ матчей с 30+ очками.

До этого такое происходило в НБА больше 60 лет назад: Уолт Беллами и Уилт Чемберлен (1961/1962), Уолт Беллами и Уилт Чемберлен (1962/1963).

Напомним, сегодня, 10 апреля, «Даллас Маверикс» в гостях оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс» (130:104). В этом матче Дончич записал в свой актив 39 очков. «Оклахома-Сити Тандер» дома переиграла «Сакраменто Кингз» — 112:105. На счету Гилджес-Александера 40 очков.

Напомним, сегодня стало известно, что команда «Даллас Маверикс» обеспечила себе место в плей-офф за три матча до окончания регулярного чемпионата НБА.