Карри, Томпсон и Грин впервые с 2015 года каждый попал 5+ трёхочковых в матче НБА

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 134:120 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин каждый отметился как минимум пятью попаданиями с трёхочковой дистанции. Отметим, что это первый подобный случай для калифорнийской команды с 2015 года. Карри, в свою очередь, ни разу не промахнулся из-за дуги — 6 из 6.

Самым результативным в составе победителей стал Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами. Лёгкий форвард Эндрю Уиггинс добавил 17 очков, а Дрэймонд Грин — 15.