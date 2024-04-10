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Карри, Томпсон и Грин впервые с 2015 года каждый попал 5+ трёхочковых в матче НБА

Карри, Томпсон и Грин впервые с 2015 года каждый попал 5+ трёхочковых в матче НБА
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Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 134:120 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер

Примечательно, что игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин каждый отметился как минимум пятью попаданиями с трёхочковой дистанции. Отметим, что это первый подобный случай для калифорнийской команды с 2015 года. Карри, в свою очередь, ни разу не промахнулся из-за дуги — 6 из 6.

Самым результативным в составе победителей стал Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами. Лёгкий форвард Эндрю Уиггинс добавил 17 очков, а Дрэймонд Грин — 15.

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