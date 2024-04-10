Пол Пирс назвал место, где должен завершить карьеру Леброн Джеймс

Экс-игрок НБА, 46-летний Пол Пирс считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен завершить карьеру в «Кливленд Кавальерс».

«Если «Лейкерс» проиграют в плей-ин, я бы на месте Леброна подумал о том, чтобы вернуться в «Кливленд» и обменять его на Донована Митчелла… Бронни заберут «Кавальерс», и Брон отправится в прощальное мировое турне вместе со своим сыном», — сказал Пол Пирс в интервью Скипу Бэйлессу на шоу The Undisputed Show.

Сын Леброна Джеймса Бронни на днях заявил, что отправил заявку на участие в следующем драфте. Форвард «Лейкерс» ранее рассказывал, что мечтает поиграть со своим сыном в одной команде перед завершением карьеры.