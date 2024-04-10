Экс-центровой «Лейкерс»: ни один игрок в НБА не считает Леброна лучшим игроком

Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кваме Браун дал комментарий по поводу статуса нынешнего лидера команды Леброна Джеймса.

«Леброн — величайший игрок, потому что Леброн контролирует СМИ. Но ни один игрок НБА не считает Леброна лучшим игроком. Мне плевать, как СМИ подают его. Пусть говорят, что у него отличные показатели, он лучший, всё это неважно.

Ни один игрок НБА не верит в это всем сердцем. Единственные, кто в это верит, — это те, кто хочет заработать на этом. Они знают, что Леброн не GOAT, это для кликов и просмотров. По той же причине, по которой ESPN постоянно говорит о нем, по той же причине, по которой любой другой канал постоянно говорит о нем», — приводит слова Брауна Fadeaway World.