Вембаньяма рассказал, что было самым сложным в его первый год в НБА

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что для него было самым сложным в его первый год в НБА.

«Запоминать скаутские отчёты по каждому игроку. Ты не поймёшь этого, пока не испытаешь на себе», — приводит слова Вембаньямы The Cold Wire.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма в среднем за матч набирает 21,3 очка, совершает 10,7 подбора и отдаёт 3,8 передачи. Вембаньяма в первый сезон сделал столько же блок-шотов, сколько Руди Гобер за два сезона.

Ранее тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (87:102) высказался о центровом соперника, французском новичке Викторе Вембаньяме.