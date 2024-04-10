Андрей Кириленко высказался о разнице между футбольными и баскетбольными фанатами

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу футбольных и баскетбольных болельщиков. По мнению Кириленко, на баскетбольных матчах более спокойная и семейная атмосфера.

«Если проводить параллели, то я бы сказал, что на баскетбольном матче вы вряд ли, например, встретите людей, которые жгут файеры или пьют алкоголь. Баскетбол — это игра для тех, кто хочет провести время спокойно, не сталкиваясь с каким-то негативом, но в то же время активно болея. У нас собирается очень тактичная, интеллигентная публика, многие приходят с детьми. Я отлично понимаю желание мужчин помахать флагами, открыть бутылочку пива, но это не про баскетбол — у нас атмосфера скорее семейная», — приводит слова Кириленко The Voice.

Ранее Кириленко прокомментировал решение российского центрового Владислава Голдина выставить в этом году свою кандидатуру на драфт НБА.