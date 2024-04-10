Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко высказался о разнице между футбольными и баскетбольными фанатами

Андрей Кириленко высказался о разнице между футбольными и баскетбольными фанатами
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу футбольных и баскетбольных болельщиков. По мнению Кириленко, на баскетбольных матчах более спокойная и семейная атмосфера.

«Если проводить параллели, то я бы сказал, что на баскетбольном матче вы вряд ли, например, встретите людей, которые жгут файеры или пьют алкоголь. Баскетбол — это игра для тех, кто хочет провести время спокойно, не сталкиваясь с каким-то негативом, но в то же время активно болея. У нас собирается очень тактичная, интеллигентная публика, многие приходят с детьми. Я отлично понимаю желание мужчин помахать флагами, открыть бутылочку пива, но это не про баскетбол — у нас атмосфера скорее семейная», — приводит слова Кириленко The Voice.

Ранее Кириленко прокомментировал решение российского центрового Владислава Голдина выставить в этом году свою кандидатуру на драфт НБА.

Материалы по теме
Кириленко отреагировал на решение россиянина Голдина выставить кандидатуру на драфт НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android