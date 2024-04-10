«Лейкерс» исправили ошибки в надписях на статуе, посвящённой Коби Брайанту

«Лос-Анджелес Лейкерс» исправил ошибки, допущенные на статуе, которая посвящена легендарному Коби Брайанту.

На основании статуи было несколько ошибок — несколько имён, включая Хосе Кальдерон и Вон Вафер, были написаны неправильно. Слово «решение» в надписи «Coach's Decision» также было дважды ошибочно написано как «decicion».

Впервые статуя была представлена на церемонии 8 февраля. Во время церемонии Ванесса Брайант объявила, что «Лейкерс» планируют позже установить на арене еще две статуи Коби.

Брайант всю карьеру (1996-2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.