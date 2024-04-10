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Дрэймонд Грин: когда бьют меня, то почему-то этого никто не замечает

Дрэймонд Грин: когда бьют меня, то почему-то этого никто не замечает
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пожаловался на то, что никто не замечает нарушения против него во время игр.

«Если я бью кого-то по лицу, меня чуть ли не в тюрьму сажают, но когда бьют меня, то почему-то этого никто не замечает», — приводит слова Грина журналист Энтони Слейтер в социальных сетях.

НАпомним, сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 134:120 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин каждый отметился как минимум пятью попаданиями с трёхочковой дистанции.

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