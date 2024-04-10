Скип Бэйлесс рассказал, за какую команду в НБА будет играть Бронни Джеймс

Известный телеведущий шоу Undisputed на канале Fox Sports Скип Бэйлесс высказал мнение по поводу команды для старшего сына Леброна Джеймса Бронни.

«Когда я смотрел его игры в USC, я видел защитника НБА. Я не говорю, что он сразу войдёт в первую команду Матча всех звёзд, я говорю, что он может играть на следующем уровне. Потому что в нём есть упорство, в нём есть воля.

Я также думаю, что у него достаточно навыков игры в нападении, чтобы стать ролевым игроком, особенно в команде с отцом. Я просто верю, что в следующем году он станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», нравится вам это или нет», — приводит слова Бэйлесса The Sports Rush.

Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Драфт НБА в текущем году состоится с 26 июня по 27 июня.