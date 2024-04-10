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«В НБА гораздо лучше». Вукчевич признался, что ему не нравилось играть за «Партизан»

«В НБА гораздо лучше». Вукчевич признался, что ему не нравилось играть за «Партизан»
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Тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Тристан Вукчевич рассказал о том, что ему не нравилось играть за «Партизан».

«Я хотел это сделать. Это было мое решение, потому что мне не нравилось в «Партизане», я очень плохо провел два года. И когда появилась такая возможность, я сказал: «Мне все равно. Я собираюсь сделать это, и все». Я не хочу вдаваться в подробности. Но я мало играл, а когда играл, то не чувствовал себя комфортно на площадке.

Обрадович мне очень помог, и я всегда высоко о нем отзываюсь. Мне было 18 лет, когда он меня забрал, и я могу сказать, что опыт игры в баскетбол в другом месте очень помог мне.

В НБА нравится гораздо больше. Здесь быстрее, я играю свободно. Здесь больше нужно делать то, что ты умеешь делать хорошо», — приводит слова Вукчевича Eurohoops.

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