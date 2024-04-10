В матче «Милуоки» — «Бостон» было исполнено меньше всего штрафных в НБА с 1983 года

В матче «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (104:91) было совершено всего два штрафных броска. Это наименьшее количество штрафных бросков в одной игре НБА с 1983 года.

Игроки «Бостона» за всю встречу ни разу не выходили на линию штрафных, став, таким образом, первым коллективом в истории лиги без единой штрафной попытки за матч. Примечательно, что баскетболисты «Милуоки» исполняли штрафные броски всего два раза.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший, будучи членом стартовой пятёрки, 20 очков (8 из 13 с игры, где четыре из восьми — трёхочковые), 10 подборов и три результативные передачи. Получивший травму Яннис Адетокунбо добавил 15 очков.