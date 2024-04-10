«Клипперс» в первой четверти матча с «Финиксом» лидировали с 30-очковой разницей

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 105:92 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж за две минуты до конца первой четверти попал трёхочковый бросок, установив таким образом счёт 35:4 в пользу своей команды и увеличив отрыв от оппонента до 31 очка.

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, отметившись 23 очками, семью подборами и пятью результативными передачами. Ивица Зубац и Теренс Мэнн добавили по 17 очков каждый. Расселл Уэстбрук отметился трипл-даблом — 16 очков, 15 подборов и 15 передач.