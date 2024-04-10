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Леброн Джеймс совершил нелепую потерю на ровном месте во время матча НБА

Леброн Джеймс совершил нелепую потерю на ровном месте во время матча НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:134.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер

В концовке второй четверти Джеймс попал в курьёзную ситуацию и совершил потерю, предполагая, что он отдаёт передачу своему партнёру по команде. По итогам эпизода владение перешло в пользу баскетболистов «Голден Стэйт».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что именно Леброн стал самым результативным игроком матча — на его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами.

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