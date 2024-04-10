Источник: стало известно, когда на площадку может вернуться Карл-Энтони Таунс

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс может вернуться на площадку на одном из последних матчей текущего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает спортивный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

На данный момент «Тимбервулвз» осталось провести три игры в регулярном чемпионате НБА. 11 апреля им предстоит встретиться с «Денвер Наггетс», 13 апреля с «Атлантой Хоукс» и 14 апреля – с «Финикс Санз».

Напомним, 7 марта стало известно, что Таунс не сможет играть из-за разрыва мениска. В текущем сезоне НБА форвард является одним из лидеров «Тимбервулвз», набирая в среднем за матч 22,1 очка, совершая 8,4 подбора и три результативные передачи. Он отыграл 60 матчей, оставаясь на площадке в среднем 32,8 минуты.