«Это что, шутка?!» Майкл Купер — о включении своей кандидатуры в Зал славы баскетбола

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший оборонительный игрок сезона-1986/1987 Майкл Купер рассказал, как отреагировал на новость о включении своей фигуры в Зал славы баскетбола.

«Это было утро 1 апреля, я ещё лежал в постели, и мне позвонили и говорят: «Знаешь, Куп, ты до сих пор не член Зала славы, но в этот раз тебя не приняли». После этих слов моё тело полностью оцепенело от шока. Итак, я сижу там вместе со своей женой. Просто жду, что они скажут, что моя кандидатура отклонена, а моя жена говорит: «Детка, они сказали, что ты прошёл». Тогда я издал такой дикий вопль, чувак. Когда уже у меня эмоции прошли, то спросил: «Это что, первоапрельская шутка?!» А мне отвечают: «Нет, Куп, ты действительно стал членом Зала славы, поздравляю!» Я такой: «Вы знаете, это очень, очень жестоко, потому что все мечтают попасть в Зал славы (смеётся)». Но я благодарен за то, что меня приняли», — приводит слова Купера портал Lebron Wire.