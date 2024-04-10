НБА обновила список игроков, претендующих на звание «Новичок года»
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновило и предоставило финальный список, состоящий из 10 игроков лиги, которые могут претендовать на звание «Новичок года».
- Виктор Вембаньяма — «Сан-Антонио Спёрс»
- Чет Холмгрен — «Оклахома-Сити Тандер»
- Брэндон Миллер — «Шарлотт Хорнетс»
- Амен Томпсон — «Хьюстон Рокетс»
- Джейми Жакез — «Майами Хит»
- Брэндин Подиземски — «Голден Стэйт Уорриорз»
- Кейонте Джордж — «Юта Джаз»
- Деррек Лайвли — «Даллас Маверикс»
- Осар Томпсон — «Дейтрот Пистонс»
- Трейс Джексон-Дэвис — «Голден Стэйт Уорриорз»
Напомним, звание «Новичок года» является ежегодной премией. В сезоне-2022/2023 данное звание было присуждено тяжёлому форварду клуба «Орландо Мэджик» американцу Паоло Банкеро.
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