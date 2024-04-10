НБА обновила список игроков, претендующих на звание «Новичок года»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновило и предоставило финальный список, состоящий из 10 игроков лиги, которые могут претендовать на звание «Новичок года».

Виктор Вембаньяма — «Сан-Антонио Спёрс» Чет Холмгрен — «Оклахома-Сити Тандер» Брэндон Миллер — «Шарлотт Хорнетс» Амен Томпсон — «Хьюстон Рокетс» Джейми Жакез — «Майами Хит» Брэндин Подиземски — «Голден Стэйт Уорриорз» Кейонте Джордж — «Юта Джаз» Деррек Лайвли — «Даллас Маверикс» Осар Томпсон — «Дейтрот Пистонс» Трейс Джексон-Дэвис — «Голден Стэйт Уорриорз»

Напомним, звание «Новичок года» является ежегодной премией. В сезоне-2022/2023 данное звание было присуждено тяжёлому форварду клуба «Орландо Мэджик» американцу Паоло Банкеро.