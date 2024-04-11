Анонимный менеджер Бронни Джеймса оценил шансы своего подопечного на драфте НБА-2024

Неназванный генеральный менеджер Бронни Джеймса, который является старшим сыном тяжёлого форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, заявил, что его подопечный уступает по навыкам другим кандидатам на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

«В этом раунде, вероятно, в три раза больше перспективных и талантливых игроков, чем Бронни», — приводит слова менеджера, пожелавшего остаться неизвестным, портал NBA Central.

Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Драфт НБА в текущем году состоится с 26 июня по 27 июня.