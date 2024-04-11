Названы условия продления контракта между «Бостоном» и Джру Холидэем

Руководство «Бостон Селтикс» и разыгрывающий Джру Холидэй достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и общую сумму $ 135 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отметим, что Холидэй оказался в «Бостоне» в начале октябре прошлого года. Изначально защитник был частью трёхстороннего обмена между «Милуоки Бакс», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Как итог, Джру оказался в «Портленде», который обменял его в «Селтикс» на Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона и драфт-пики первых раундов.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 43,1. На данный момент «кельты» занимают первое место на Востоке (62-17).