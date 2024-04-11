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Инсайдер Шэмс Чарания в очередной раз высказался о травме Янниса Адетокунбо

Инсайдер Шэмс Чарания в очередной раз высказался о травме Янниса Адетокунбо
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Североамериканский журналист и известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях рассказал о травме тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, полученной во время матча регулярного сезона НБА с «Бостон Селтикс».

«Как рассказали в «Бакс», Яннис Адетокунбо пропустит оставшиеся три матча регулярного чемпионата и будет проходить ежедневное лечение для того, чтобы оценивать дальнейшее его состояние», — написал Чарания.

Напомним, Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

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