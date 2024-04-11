Скип Бэйлесс предположил, на какой срок выбыл Яннис Адетокунбо из-за травмы

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс выразил мнение, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не ограничится одной-двумя неделями при восстановлении от травмы, полученной во время матча с «Бостон Селтикс», прошедшего вчера, 10 апреля.

«Не думаю, что он сможет сыграть в первом раунде плей-офф. Обычно от такого восстанавливаются в течение трёх или четырёх недель», — заявил Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.

Напомним, Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.