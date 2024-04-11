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Грег Попович назвал причину, по которой Вембаньяма пропустил матч с «Оклахомой»

Грег Попович назвал причину, по которой Вембаньяма пропустил матч с «Оклахомой»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 68:35 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:10 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 89
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Гидди - 20, Хэйворд - 18, Уильямс - 10, Холмгрен - 9, Уотерс III - 9, Уильямс - 8, Джо - 8, Уиггинс - 7, Бийомбо - 6, Флаглер - 3, Уильямс - 3, Уоллес, Мускала
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 20, Сиссоко - 14, Джонс - 13, Грэй - 13, Уэсли - 7, Брэнэм - 7, Дюк - 6, Шампани - 5, Грэм - 2, Буей - 2, Мамукелашвили

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович перед игрой прокомментировал отсутствие центрового и новичка команды Виктора Вембаньямы: «Мне плохо, потому что Вемби не в восторге от предоставленного отдыха. Он хочет быть на площадке, но я смотрю на перспективу».

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньямы принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,6 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,2. На данный момент «Спёрс» занимают 15-е место на Западе (20-59).

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