Грег Попович назвал причину, по которой Вембаньяма пропустил матч с «Оклахомой»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 68:35 в пользу домашней команды.

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович перед игрой прокомментировал отсутствие центрового и новичка команды Виктора Вембаньямы: «Мне плохо, потому что Вемби не в восторге от предоставленного отдыха. Он хочет быть на площадке, но я смотрю на перспективу».

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньямы принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 10,6 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,2. На данный момент «Спёрс» занимают 15-е место на Западе (20-59).