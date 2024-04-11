Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» повторил собственное достижение 13-летней давности по победам в 18 матчах

«Даллас» повторил собственное достижение 13-летней давности по победам в 18 матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 111:92 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:40 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хироу - 21, Лав - 16, Мартин - 14, Батлер - 12, Адебайо - 8, Миллз - 7, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 25, Гэффорд - 12, Вашингтон - 12, Джонс - 12, Хардуэй-младший - 5, Проспер - 4, Клебер - 4, Экзам - 3, Грин - 3, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Примечательно, что для «Далласа» это 16 победа в последних 18 играх. Отметим, что последний раз клубу из Техаса это удавалось в сезоне-2010/2011, по итогам которого «Маверикс» стали чемпионами НБА во главе с тяжёлым форвардом Дирком Новицки.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий и лидер «бродяг» Лука Дончич, набравший за 36 минут на паркете 29 очков, девять подборов и столько же результативных передач. Защитник Кайри Ирвинг добавил 25 очков, четыре передачи и три подбора.

Кто ещё может удивить в «Маверикс»?
«Он был готов к этому моменту». Невоспетый герой «Далласа» подарил всем праздник в НБА
«Он был готов к этому моменту». Невоспетый герой «Далласа» подарил всем праздник в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android