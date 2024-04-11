«Даллас» повторил собственное достижение 13-летней давности по победам в 18 матчах

Сегодня, 11 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 111:92 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что для «Далласа» это 16 победа в последних 18 играх. Отметим, что последний раз клубу из Техаса это удавалось в сезоне-2010/2011, по итогам которого «Маверикс» стали чемпионами НБА во главе с тяжёлым форвардом Дирком Новицки.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал разыгрывающий и лидер «бродяг» Лука Дончич, набравший за 36 минут на паркете 29 очков, девять подборов и столько же результативных передач. Защитник Кайри Ирвинг добавил 25 очков, четыре передачи и три подбора.