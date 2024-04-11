Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам среди центровых, обойдя Чемберлена

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 22:19 в пользу домашней команды.

Примечательно, что во время игры центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Уилта Чемберлена (4643) по количеству результативных передач среди центровых в истории лиги. Отметим, что на первом месте находится Карим Абдул-Джаббар — 5660.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 57,8, трёхочковых — 35,2. На данный момент «Наггетс» занимают второе место на Западе (55-24).