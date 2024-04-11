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Никола Йокич совершил ряд необычных действий перед стартовым вбрасыванием

Никола Йокич совершил ряд необычных действий перед стартовым вбрасыванием
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 29:28 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
4-я четверть
88 : 87
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Маклафлин, Мур, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Никс, Моррис, Уоррен, Гобер, Гарза

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич перед стартовым вбрасыванием принял решение подпрыгнуть заранее несколько раз, тем не менее его действия не привели к тому, что его команда начала разыгрывать первую атаку. Центровой «Миннесоты» Руди Гобер без проблем выиграл вбрасывание.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 57,8, трёхочковых — 35,2. На данный момент «Наггетс» занимают второе место на Западе (55-24).

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