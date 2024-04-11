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Кайри Ирвинг после выигранного матча над «Майами» заработает дополнительные $ 1 млн

Кайри Ирвинг после выигранного матча над «Майами» заработает дополнительные $ 1 млн
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Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 111:92.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хироу - 21, Лав - 16, Мартин - 14, Батлер - 12, Адебайо - 8, Миллз - 7, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 25, Гэффорд - 12, Вашингтон - 12, Джонс - 12, Хардуэй-младший - 5, Проспер - 4, Клебер - 4, Экзам - 3, Грин - 3, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Примечательно, что это победа стала для «Далласа» 50-й в нынешнем сезоне. Таким образом, согласно действующему контракту Ирвинга, 32-летний баскетболист получит бонусами дополнительные $ 1 млн в силу достижения этого победного порога за регулярный чемпионат. В сезоне-2023/2024, помимо этих $ 1 млн, Ирвингу полагаются ещё $ 37,03 млн.

В нынешнем сезоне звёздный разыгрывающий принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 25,6 очка, 5,2 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 41,1. На данный момент «Маверикс» занимают пятое место на Западе (50-30).

Момент с Ирвингом:
Отголоски легендарного Мэджика! Кайри Ирвинг стал главным героем в битве Йокича и Дончича
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Отголоски легендарного Мэджика! Кайри Ирвинг стал главным героем в битве Йокича и Дончича
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