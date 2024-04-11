Кайри Ирвинг после выигранного матча над «Майами» заработает дополнительные $ 1 млн

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 111:92.

Примечательно, что это победа стала для «Далласа» 50-й в нынешнем сезоне. Таким образом, согласно действующему контракту Ирвинга, 32-летний баскетболист получит бонусами дополнительные $ 1 млн в силу достижения этого победного порога за регулярный чемпионат. В сезоне-2023/2024, помимо этих $ 1 млн, Ирвингу полагаются ещё $ 37,03 млн.

В нынешнем сезоне звёздный разыгрывающий принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 25,6 очка, 5,2 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 41,1. На данный момент «Маверикс» занимают пятое место на Западе (50-30).