Радостный в конце матча Ирвинг в силу причитающегося бонуса в размере $ 1 млн. Видео

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 111:92.

За две минуты до конца основного времени игры Ирвинг при счёте 105:90 в пользу своей команды ушёл на скамейку запасных. Было заметно, как баскетболист радовался с партнёрами по команде будущей победе «Далласа», которая стала 50-й по счёту в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что, согласно действующему контракту Ирвинга, 32-летний защитник получит бонусами дополнительные $ 1 млн в силу достижения этого победного порога за регулярный чемпионат. В сезоне-2023/2024, помимо этих $ 1 млн, Кайри полагаются ещё $ 37,03 млн.