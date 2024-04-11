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«Лейкерс» и «Голден Стэйт» утратили шансы на повышение из зоны плей-ин НБА в зону плей-офф

«Лейкерс» и «Голден Стэйт» утратили шансы на повышение из зоны плей-ин НБА в зону плей-офф
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«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» не смогут завершить регулярный чемпионат НБА в зоне основного плей-офф Западной конференции и гарантированно финишируют в зоне плей-ин. После победы «Финикс Санз» над «Лос-Анджелес Клипперс» (124:108) «Лейкерс» и «Уорриорз» утратили шансы подняться по дополнительным показателям на шестую строчку турнирной таблицы конференции, дающую право сыграть в плей-офф.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 124
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 37, Бостон - 23, Пламли - 12, Коффи - 11, Такер - 10, Мун - 6, Браун - 4, Мэнн - 3, Тайс - 2, Пауэлл, Зубац
Финикс Санз: Букер - 37, Бил - 26, Дюрант - 24, О'Нил - 15, Гордон - 11, Аллен - 6, Нуркич - 3, Ли - 2, Окоги, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг

Прямо сейчас «Лейкерс» занимает на Западе девятое, а «Голден Стэйт» — десятое место. При этом оба клуба уже не смогут выпасть из топ-10, которая даёт возможность на продолжение борьбы за чемпионство через плей-ин — находящиеся на 11-й строчке «Хьюстон Рокетс» отстают от «Уорриорз» на пять побед при трёх оставшихся матчах.

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