«Лейкерс» и «Голден Стэйт» утратили шансы на повышение из зоны плей-ин НБА в зону плей-офф

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» не смогут завершить регулярный чемпионат НБА в зоне основного плей-офф Западной конференции и гарантированно финишируют в зоне плей-ин. После победы «Финикс Санз» над «Лос-Анджелес Клипперс» (124:108) «Лейкерс» и «Уорриорз» утратили шансы подняться по дополнительным показателям на шестую строчку турнирной таблицы конференции, дающую право сыграть в плей-офф.

Прямо сейчас «Лейкерс» занимает на Западе девятое, а «Голден Стэйт» — десятое место. При этом оба клуба уже не смогут выпасть из топ-10, которая даёт возможность на продолжение борьбы за чемпионство через плей-ин — находящиеся на 11-й строчке «Хьюстон Рокетс» отстают от «Уорриорз» на пять побед при трёх оставшихся матчах.