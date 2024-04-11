Лука Дончич провёл практически половину матчей в плей-офф НБА против одной команды

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич помог своей команде выйти в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/2024. Клуб из Техаса встретится с «Лос-Анджелес Клипперс» в первом раунде плей-офф.

Отметим, что Дончич за карьеру провёл 28 матчей в плей-офф НБА, практически половина из них – 13 матчей – были сыграны с «Клипперс». Примечательно, что каждый раз команды встречались в первом раунде плей-офф. При этом «Даллас» ни разу не обыгрывал «парусников» в семиматчевой серии.

Напомним, до конца регулярного чемпионата «Клипперс» и «Маверикс» осталось провести по два матча. На данный момент «парусники» опережают Дончича и компанию на одно очко в турнирной таблице Западной конференции.