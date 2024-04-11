Лучшие молодые баскетболисты России. Спецпроект «Чемпионата» и Единой лиги ВТБ

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Единая лига и «Чемпионат» совместно выберут лучшего молодого игрока сезона-2023/2024. Приз в номинации «Лучший молодой игрок» вручается с сезона-2012/2013. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами.

Претенденты на награду «Лучший молодой игрок» сезона-2023/2024

Даниил Коско, 20 лет («Минск») — 32 матча (23 — в старте), 22.27 минуты, 7,2 очка, 3,4 подбора, 1,3 передачи, 6,2 эффективность в среднем за игру.

Александр Чадов, 22 года («Пари НН») — 33 матча (20 — в старте), 17.32 минуты, 6,3 очка, 3,2 подбора, 5,9 эффективность в среднем за игру.

Антон Карданахишвили, 22 года (ЦСКА) — 27 матчей (0 — в старте), 8.45 минуты 2,4 очка, 1,1 подбора, 1,4 передачи, 3,2 эффективность в среднем за игру.

Кирилл Елатонцев, 21 год («Локомотив-Кубань») — 33 матча (2 — в старте), 16.17 минуты, 6,3 очка, 3,4 подбора, 9,2 эффективность в среднем за игру.

Данила Походяев, 23 года («Руна») — 37 матчей (14 — в старте), 20.12 минуты, 6,5 очка, 3,4 подбора, 0,6 передачи, 6,0 эффективность в среднем за игру.

Самсон Руженцев, 22 года (ЦСКА) — 32 матча (9 — в старте), 14.48 минуты, 6,7 очка, 3,0 подбора, 0,8 передачи, 7,7 эффективность в среднем за игру.

Михаил Беленицкий, 21 год («Пари НН»/УНИКС) — 31 матчей (20 — в старте), 18.37 минуты, 4,8 очка, 3,2 подбора, 5,2 эффективность в среднем за игру.

Победитель в номинации будет объявлен в ближайшие дни.