Комик Кевин Харт: не надо давать Йокичу ещё один MVP, это плохо для НБА

Известный комик Кевин Харт заявил, что лиге не нужно выдавать ещё одну награду MVP сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«Они не могут дать Йокичу ещё один MVP, это плохо для НБА», — заявил Харт на шоу NBA Unplugged.

В эфире присутствовал также Седрик «Развлекатель» — режиссёр и продюсер.

«Я согласен, они не должны выдавать ему MVP сейчас. Он проводит хороший год, но Никола в этом сезоне не так доминантен, как, например, Шей Гилджес-Александер. В общем, я согласен с тобой, Кевин», — добавил Седрик.

Йокич является двукратным обладателем MVP (2021, 2022). В нынешнем сезоне он в среднем набирает 26,4 очка, делает 12,4 подбора и 9 результативных передач. «Наггетс» занимают первую строчку в Западной конференции.

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