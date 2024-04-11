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Комиссионер НБА заявил о возможности пожизненного бана одного из игроков лиги

Комиссионер НБА заявил о возможности пожизненного бана одного из игроков лиги
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Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о возможных последствиях для форварда «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера. Напомним, брат форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера обвиняется в подозрительных ставках на собственные индивидуальные показатели.

«У меня есть большой выбор из видов дисциплинарных наказаний. То, что сделал Портер, это «смертный грех» в нашей лиге. Наивысшей мерой наказания может стать пожизненный бан.

Вот насколько важный вопрос мы рассматриваем. Нет ничего более серьёзного в нашей лиге, чем скандалы с беттингом.

Расследование всё ещё идёт, но сразу предупреждаю, что последствия могут быть очень серьёзными», — приводит слова Сильвера ESPN.

Сразу несколько букмекерских контор заявили о подозрительных ставках на индивидуальные показатели Портера.

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