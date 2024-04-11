Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефферсон: если Йокич выиграет ещё один титул — он войдёт в список величайших в истории

Джефферсон: если Йокич выиграет ещё один титул — он войдёт в список величайших в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон назвал условия, при которых центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич войдёт в список величайших баскетболистов в истории.

«Если Николе Йокичу удастся выиграть ещё один титул и MVP финала — мы должны начать говорить о нём, как об одном из величайших в истории.

Сейчас у него один титул, но если у него их будет два вкупе с тремя MVP регулярных сезонов и двумя MVP финальных серий, то он встанет в ряд таких игроков, как Дюрант. Мы же все воспринимаем Кевина как игрока топ-15 в истории», — заявил Джефферсон в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне Никола в среднем набирает 26,4 очка, делает 12,4 подбора и 9 результативных передач. «Наггетс» занимают первую строчку в Западной конференции.

Сейчас читают:
Комик Кевин Харт: не надо давать Йокичу ещё один MVP, это плохо для НБА

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android