Джефферсон: если Йокич выиграет ещё один титул — он войдёт в список величайших в истории

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон назвал условия, при которых центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич войдёт в список величайших баскетболистов в истории.

«Если Николе Йокичу удастся выиграть ещё один титул и MVP финала — мы должны начать говорить о нём, как об одном из величайших в истории.

Сейчас у него один титул, но если у него их будет два вкупе с тремя MVP регулярных сезонов и двумя MVP финальных серий, то он встанет в ряд таких игроков, как Дюрант. Мы же все воспринимаем Кевина как игрока топ-15 в истории», — заявил Джефферсон в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне Никола в среднем набирает 26,4 очка, делает 12,4 подбора и 9 результативных передач. «Наггетс» занимают первую строчку в Западной конференции.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке: