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Игрок «Клипперс» всеми силами пытался набрать 40 очков, но промазал три броска кряду

Игрок «Клипперс» всеми силами пытался набрать 40 очков, но промазал три броска кряду
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Бонс Хиланд в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» набрал 37 очков, сделал четыре подбора и девять передач. В последней атаке баскетболист всеми силами пытался забросить трёхочковый бросок, чтобы достигнуть показателя в 40 очков.

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Напомним, «Клипперс» проиграли «Финиксу» со счётом 108:124. При этом в матче не принимали участия лидеры «парусников»: Кавай Леонард, Пол Джордж и Джеймс Харден.

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 победой при 29 поражениях. «Финикс» же расположился на седьмой строчке с 47 победами при 33 поражениях в регулярном чемпионате НБА.

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