Шакил О'Нил рассказал, как вынудил своего одноклубника покинуть НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил раскрыл историю, которая произошла с ним в его первый год в НБА.

«Когда я оказался в «Орландо», Терри Кэтледж (игрок «Мэджик» с 1989 по 1993 годы. — Прим. «Чемпионата») сказал, чтобы я заплатил ему за право носить номер 33. Я хотел именно этот номер, а он его носил тогда.

Он с издёвкой предлагал мне эту сделку, мол, да, забирай этот свой номер, но тебе придётся заплатить. Ты же так молод, зарабатываешь столько денег, давай плати.

Затем Терри был обменян из команды по ходу сезона (подмигивает). Да, я сделал это, Терри Кэтледж, это был я», — рассказал О'Нил на подкасте The Big.

Терри хотел, чтобы Шакил заплатил ему около $ 50 тыс. за 33-й номер. После того сезона Кэтледж не смог вернуться в НБА и закончил карьеру в Европе.

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