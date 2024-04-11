Форма Коби Брайанта с финала 2009 года была продана на аукционе за $ 1,75 млн

Форма пятикратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта с первой игры финальной серии 2009 года была продана на аукционе за $ 1,75 млн, сообщает Clutch Points.

Именно в этой игре Брайант установил свой рекорд по очкам в финальных играх — 40. В итоге «Лейкерс» смогли одолеть «Орландо Мэджик» в финале со счётом 4-1.

Сделка не смогла добраться до рекордной продажи формы Коби Брайанта из сезона-2007/2008. Сумма тогда составила $ 5,8 млн.

На аукционе также были проданы предметы, связанные с рекордами Леброна Джеймса. Сетка кольца, в которое попал Джеймс, оформив рекорд НБА по количеству набранных очков в истории, была отдана за $ 152 тыс. Форма, в которой Леброн набрал 38 тыс. очков, была продана за $ 393 тыс.

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