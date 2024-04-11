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О'Нил назвал жёсткие меры, которые бы применил к игроку, делающему незаконные ставки

О'Нил назвал жёсткие меры, которые бы применил к игроку, делающему незаконные ставки
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал, как отреагировал бы на информацию, что его товарищ по команде делает ставки на свою игры.

«Я бы ударил его лицу. Никаких разговоров», — сказал О’Нил в своём подкасте.

Кроме того, Шакил прокомментировал недавний случай с форвардом «Торонто Рэпторс» Джонтеем Портером, который обвиняется в подозрительных ставках на собственные индивидуальные показатели:

«Ему пришлось бы вернуть всю свою зарплату, и на это я бы ему дал 30 дней. Если он этого не сделаешь, его исключат из всех лиг».

Сын О'Нила Шариф дает дружеский подзатыльник своему отцу:

Ранее О'Нил высказался о том, что защитник Клэй Томпсон может сыграть решающую роль в успехе «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф.

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