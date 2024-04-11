О'Нил назвал жёсткие меры, которые бы применил к игроку, делающему незаконные ставки

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал, как отреагировал бы на информацию, что его товарищ по команде делает ставки на свою игры.
«Я бы ударил его лицу. Никаких разговоров», — сказал О’Нил в своём подкасте.
Кроме того, Шакил прокомментировал недавний случай с форвардом «Торонто Рэпторс» Джонтеем Портером, который обвиняется в подозрительных ставках на собственные индивидуальные показатели:
«Ему пришлось бы вернуть всю свою зарплату, и на это я бы ему дал 30 дней. Если он этого не сделаешь, его исключат из всех лиг».
Сын О'Нила Шариф дает дружеский подзатыльник своему отцу:
Ранее О'Нил высказался о том, что защитник Клэй Томпсон может сыграть решающую роль в успехе «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф.