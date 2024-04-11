Фанаты «Бостона» считают Брэда Стивенса лучшим генменеджером в истории НБА

После того, как разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй продлил контракт с командой на четыре года на общую сумму $ 135 млн, фанаты «кельтов» назвали генерального менеджера клуба Брэда Стивенса величайшим в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В социальной сети X (ранее Twitter) огромное количество фанатов «Селтикс» написали хвалебные посты и комментарии по поводу работы Стивенса в команде. Один из них звучит следующим образом: «Брэд Стивенс превратил Кембу Уокера, Мозеса Брауна, Джоша Ричардсона, Аарона Несмита, Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в Эла Хорфорда, Кристапса Порзингиса, Деррика Уайта, Джру Холидея. Четыре пика в первом раунде и четыре во втором раунде. Это абсолютно гениально».

Напомним, Стивенс был главным тренером «Бостона» с 2013 по 2021 год, а затем стал генеральным менеджером команды и занимает этот пост по сей день.