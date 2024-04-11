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Матчи с участием Кэйтлин Кларк будут показывать в шесть раз чаще, чем игры «Индианы» в НБА

Матчи с участием Кэйтлин Кларк будут показывать в шесть раз чаще, чем игры «Индианы» в НБА
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Разыгрывающая университета Айовы Кэйтлин Кларк ещё до начала профессиональной карьеры в WNBA увеличила количество телетрансляций одной из команд WNBA.

15 апреля пройдёт драфт WNBA, на котором «Индиана Фивер» будет выбирать первой. Отмечается, что команда из одноимённого штата выберет звезду студенческого баскетбола Кларк. После этого стало известно, что 36 из 40 (90%) матчей «Индианы» в WNBA будут показываться по национальному телевидению в США.

Напомним, матчи мужской команды Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» показали лишь шесть раз за весь сезон-2023/2024. Хотя в мужском баскетболе сезон состоит из 82 игры.

Отметим, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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