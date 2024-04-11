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Майк Мэлоун назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Майк Мэлоун назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал выступление лидера своей команды Николы Йокича в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (116:107).

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 20, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 8, Гордон - 5, Уотсон - 3, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Конли - 19, Рид - 13, Гобер - 13, Макдэниелс - 9, Моррис - 6, Майнотт - 5, Александер-Уолкер - 5, Никс - 5, Андерсон - 4, Миллер - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Гарза

«Его эффективность просто сумасшедшая. Мы здесь, в Денвере, знаем, кто у нас играет. У нас лучший баскетболист в мире, и сегодняшний вечер стал ещё одним доказательством этого», — приводит слова Мэлоуна Denver Gazette.

В матче с «Миннесотой» Йокич набрал 41 очко, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, в его активе 11 подборов и семь результативных передач.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке:

Ранее чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон высказал мнение, что Йокич войдёт в список величайших в истории, если завоюет ещё один титул.

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