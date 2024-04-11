Майк Мэлоун назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал выступление лидера своей команды Николы Йокича в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (116:107).

«Его эффективность просто сумасшедшая. Мы здесь, в Денвере, знаем, кто у нас играет. У нас лучший баскетболист в мире, и сегодняшний вечер стал ещё одним доказательством этого», — приводит слова Мэлоуна Denver Gazette.

В матче с «Миннесотой» Йокич набрал 41 очко, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, в его активе 11 подборов и семь результативных передач.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке:

Ранее чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон высказал мнение, что Йокич войдёт в список величайших в истории, если завоюет ещё один титул.