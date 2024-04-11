Карвел Андерсон продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон продолжит карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань». Об этом рассказал главный тренер казахстанского клуба Фотис Такианос во время пресс-конференции после матча с МБА.

«Ещё хочу поблагодарить Карвела Андерсона. С этого дня мы больше не можем на него рассчитывать, потому что он принял предложение «Локомотива-Кубань», но остался с нами сегодня и выкладывался на все сто процентов. Удачи ему в новой команде. В сезоне Лиги ВТБ для нас осталась одна игра, домашняя игра, и мы должны сделать всё, чтобы победить», — сказал Андерсон на пресс-конференции.

Напомним, матч между МБА и «Астаной» закончился со счётом 83:77 (25:22, 20:17, 16:17, 22:21) в пользу московской команды.