Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карвел Андерсон продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»

Карвел Андерсон продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»
Комментарии

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон продолжит карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань». Об этом рассказал главный тренер казахстанского клуба Фотис Такианос во время пресс-конференции после матча с МБА.

«Ещё хочу поблагодарить Карвела Андерсона. С этого дня мы больше не можем на него рассчитывать, потому что он принял предложение «Локомотива-Кубань», но остался с нами сегодня и выкладывался на все сто процентов. Удачи ему в новой команде. В сезоне Лиги ВТБ для нас осталась одна игра, домашняя игра, и мы должны сделать всё, чтобы победить», — сказал Андерсон на пресс-конференции.

Напомним, матч между МБА и «Астаной» закончился со счётом 83:77 (25:22, 20:17, 16:17, 22:21) в пользу московской команды.

Материалы по теме
Видео
Футболисты «Спартака» вместе с Ребровым посетили матч Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android